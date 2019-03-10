Джеймс: понравилось, как «Лейкерс» играл с «Бостоном»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен действиями команды в проигранном матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».



«Понравилось, как мы играли. Думаю, мы очень хорошо двигали мяч и защищались на протяжении большей части встречи. Мы сражались с очень сильной командой. «Бостон» может ставить перед собой самые высокие цели в Восточной конференции», — приводит слова Джеймса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Лейкерс» со счётом 107:120. Форвард оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 12 передач за 28 минут. При этом его команда вышла на матч без трёх игроков стартовой пятёрки: разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма и мощного форварда Кайла Кузмы.

Ирвинг: сочувствую Джеймсу. Представляю, как ему тяжело остаться без плей-офф