Зверский данк Янниса Адетокунбо — в видеообзоре матча «Милуоки» — «Шарлотт»

«Милуоки Бакс» на своей площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались зверский данк с места одной рукой лёгкого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо и эффектный силовой проход его партнёра по команде — центрового Брука Лопеса.



Матч завершился победой «Милуоки» со счётом 131:114. Самым результативным игроком встречи с 26 очками стал лёгкий форвард победителей Яннис Адетокунбо. У «Шарлотт» отличился разыгрывающий Кемба Уокер, набравший 25 очков. Теперь «Бакс» занимают в Восточной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 50-16, а «Хорнетс» – 10-е (30-36).

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