Джефф ван Ганди: обменял бы Леброна Джеймса в «Клипперс»

Бывший тренер, а ныне телеаналитик Джефф ван Ганди считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящее межсезонье должен рассмотреть вариант с обменом форварда Леброна Джеймса.



«Обменял бы Джеймса в «Клипперс», чтобы освободить место в платёжной ведомости. Это дало бы больше шансов подписать Кевина Дюранта или Кавая Леонарда. Почему бы не попробовать такой вариант?» – приводит слова ван Ганди Sidelines Sources.



34-летний Джеймс подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт в прошлое межсезонье. Перед закрытием трансферного окна организация предприняла неудачную попытку организовать обмен с участием мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. В то же время Дюрант и Леонард по окончании сезона получат статус неограниченно свободных агентов и смогут заключить договор с любой организацией.

Ирвинг: сочувствую Джеймсу. Представляю, как ему тяжело остаться без плей-офф