«Милуоки» впервые за 45 лет достиг отметки 50 побед за сезон

В ночь с 9 на 10 марта мск «Милуоки Бакс» одержал домашнюю победу в матче с «Шарлотт Хорнетс» — 131:114. Таким образом, команда из Висконсина стала первой из всех, которой удалось достичь отметки 50 побед в нынешнем сезоне. Кроме того, «олени» впервые за 45 лет одержали 50 побед в регулярном чемпионате.

Последний раз эта отметка им покорялась в сезоне-1973/74. Тогда «Милуоки» стал победителем регулярного чемпионата и уступил в финале плей-офф «Бостон Селтикс».

На данный момент команда также лидирует в регулярном первенстве. В их активе 50 побед в 66 встречах. «Милуоки Бакс» был основан в 1968 году. За 51 год существования висконсинцы один раз выиграли титул чемпионов и дважды становились победителями конференции.