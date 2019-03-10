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«Парма» уступила ВЭФу, Стив Зак оформил дабл-дабл во второй игре подряд

«Парма» уступила ВЭФу, Стив Зак оформил дабл-дабл во второй игре подряд
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Пермская «Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки успешно начали матч, уже к первому перерыву сумев повести в счёте с преимуществом в четыре очка. После перерыва ситуация выровнялась — ВЭФ смог провести игровой отрезок на равных с «Пармой», что отразилось и на табло — 19:19 во второй десятиминутке и 45:41 в пользу пермяков по итогам первой половины встречи.

Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — ВЭФ оказался немного сильнее хозяев, отыграв одно очко отставания. Решающей в матче стала четвёртая четверть — в ней рижанам удался рывок, с которым хозяева площадки не сумели справиться. Итоговый счёт встречи — 78:7 (22:26, 19:19, 18:17, 19:11) в пользу ВЭФа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стив Зак, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. Это второй дабл-дабл для Зака подряд В составе пермяков отличился Трэ Маклин, набравший 15 очков.

Единая лига ВТБ
10 марта 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
73 : 78
(26:22, 19:19, 17:18, 11:19)
ВЭФ
Рига, Латвия
Парма: МакЛин - 15, Браун - 12, Келли - 9, Блумс - 9, Буланов - 7, Жукаускас - 5, Лазарев - 5, Платунов - 5, Винник - 4, Жмако - 2, Шуховцов, Шейко
ВЭФ: Коси - 18, Зак - 16, Дерхэм - 15, Гражулис - 11, Аусейс - 5, Мейерис - 5, Ате - 5, Мистерс - 3, Яниченокс, Каварс
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