«Парма» уступила ВЭФу, Стив Зак оформил дабл-дабл во второй игре подряд

Пермская «Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки успешно начали матч, уже к первому перерыву сумев повести в счёте с преимуществом в четыре очка. После перерыва ситуация выровнялась — ВЭФ смог провести игровой отрезок на равных с «Пармой», что отразилось и на табло — 19:19 во второй десятиминутке и 45:41 в пользу пермяков по итогам первой половины встречи.



Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — ВЭФ оказался немного сильнее хозяев, отыграв одно очко отставания. Решающей в матче стала четвёртая четверть — в ней рижанам удался рывок, с которым хозяева площадки не сумели справиться. Итоговый счёт встречи — 78:7 (22:26, 19:19, 18:17, 19:11) в пользу ВЭФа.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стив Зак, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. Это второй дабл-дабл для Зака подряд В составе пермяков отличился Трэ Маклин, набравший 15 очков.