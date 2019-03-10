Гайлитис: ВЭФу повезло с броском на последних минутах

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал победу над «Пармой» (78:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матч сегодня был сложным. «Парма» — команда физически сильная, сегодня она играла с хорошей энергией и самоотдачей, задавая быстрый темп матча. У нас был неплохой старт, но после этого мы совершали ненужные ошибки в защите и нападении, было много неправильных решений и фолов. Во второй половине нам удалось поймать свой ритм, несмотря на это, концовка получилась весьма напряжённой, нам повезло с броском на последних минутах, и в итоге мы выиграли игру», — приводит слова Гайлитиса сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стив Зак, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.