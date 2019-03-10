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Шушаков: «Парма» сильно расстроена, парни очень хотели выиграть матч с ВЭФом

Шушаков: «Парма» сильно расстроена, парни очень хотели выиграть матч с ВЭФом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Исполняющий обязанности главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал поражение от ВЭФа (73:78) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сейчас команда сильно расстроена, парни очень хотели выиграть этот матч. Кто-то смог справиться с таким настроем на победу, а кто-то нет. Наши пятые «номера» чисто психологически не смогли себя правильно подвести к игре, поэтому в этом аспекте игры у нас был провал. Также большая надежда была на то, что Саша Платунов поддержит заданный темп, но к сожалению, он не смог найти себя в этом матче.

Игра была тяжёлой также из-за того, что мы не смогли увеличить заданный нами темп. В итоге в 4-й четверти это сказалось на кондиции тех игроков, которые провели больше игрового времени на площадке", — цитирует Шушакова сайт Единой лиги ВТБ.

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