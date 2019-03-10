Гайлитис: «Парма» — команда физически сильная

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал победу своих подопечных над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТб.



«Матч сегодня был сложным. «Парма» — команда физически сильная, сегодня она играла с хорошей энергией и самоотдачей, задавая быстрый темп матча. У нас был неплохой старт, но после этого мы совершали ненужные ошибки в защите и нападении, было много неправильных решений и фолов.



Во второй половине нам удалось поймали свой ритм, несмотря на это концовка получилась весьма напряженной, нам повезло с броском на последних минутах, и в итоге мы выиграли игру», — приводит слова Яниса Гайлитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 78:73 (22:26, 19:19, 18:17, 19:11) в пользу ВЭФа.