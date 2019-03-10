Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Чикаго»

«Детройт Пистонс» на домашней площадке обыграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Первая четверть прошла в равной борьбе — «Чикаго» оказался чуть сильнее, уйдя на перерыв с минимальным преимуществом. Однако уже ко второму перерыву «Детройт» смог выйти вперёд — после 24 минут игры счёт на табло был 61:54 в пользу хозяев.



После перерыва «Детройт» и вовсе ушёл в отрыв — к заключительной четверти хозяева повели в счёте с преимуществом в 24 очка. В последние 12 минут игры ситуация не изменилась, «Чикаго» не смог сократить отставание, а «Детройт» свёл четверть к ничейному исходу. Итоговый счёт — 131:108 в пользу «Детройта».



Самым результативным игроком в составе победителей стал Блейк Гриффин, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Андре Драммонд, набравший 16 очков и совершивший 15 подборов. В составе гостей 18 очков набрал Уэйн Селден.