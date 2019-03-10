Плаза: обыграть «Автодор» с таким счётом непросто

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подпоесчных в матче с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Если не вдаваться в подробности, то мы должны быть довольны результатом — обыграть «Автодор» с таким счётом непросто. У нас всё ещё есть сложности с составом, плюс вновь проявилась наша старая проблема — не смогли ровно отыграть весь матч. Галь Мекель и Женя Воронов только-только вернулись после травм, находятся ещё не в оптимальной форме. Мы можем лучше играть в защите, будем работать над этим», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 103:81 (26:19, 29:17, 18:26, 30:19) в пользу «Зенита».