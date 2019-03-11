«Мемфис» дома обыграл «Орландо», «Нью-Орлеан» в гостях уступил «Атланте»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25). Для «Гриззлиз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал разыгрывающий Майк Конли, набравший 26 очков. В активе центрового «Орландо» Николы Вучевича 26 очков и 10 подборов.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома уверенно обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30).

Дабл-даблами в составе победителей отметились Джон Коллинс (23 очка, 10 подборов) и Трей Янг (10 очков, 10 передач). Трипл-дабл оформил разыгрывающий «Пеликанс» Элфрид Пэйтон (15 очков, 10 подборов, 10 передач).