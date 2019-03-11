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«Мемфис» дома обыграл «Орландо», «Нью-Орлеан» в гостях уступил «Атланте»

«Мемфис» дома обыграл «Орландо», «Нью-Орлеан» в гостях уступил «Атланте»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25). Для «Гриззлиз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал разыгрывающий Майк Конли, набравший 26 очков. В активе центрового «Орландо» Николы Вучевича 26 очков и 10 подборов.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома уверенно обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30).

Дабл-даблами в составе победителей отметились Джон Коллинс (23 очка, 10 подборов) и Трей Янг (10 очков, 10 передач). Трипл-дабл оформил разыгрывающий «Пеликанс» Элфрид Пэйтон (15 очков, 10 подборов, 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
105 : 97
(26:17, 23:31, 26:24, 30:25)
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз: Конли - 26, Брэдли - 21, Майлз - 13, Валанчюнас - 12, Райт - 10, Ноа - 10, Холидэй - 6, Парсонс - 5, Кабокло - 2, Картер, Рэбб, Дорси
Орландо Мэджик: Вучевич - 26, Росс - 15, Гордон - 13, Айзек - 10, Грант - 9, Берч - 8, Ивунду - 7, Огастин - 6, Мартин - 3, Каупейн, Фурнье, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
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