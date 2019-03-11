Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Хьюстоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 93:94 (26:25, 28:33, 18:23, 21:13). Победная серия «Рокетс» составляет восемь матчей, в то время как «Маверикс» потерпели пятое поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Эрик Гордон, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил центровой Клинт Капела. 20 очков набрал Джеймс Харден. В активе разыгрывающего «Хьюстона» Криса Пола 9 очков и 9 передач.

Близок к трипл-даблу был лидер «Маверикс» Лука Дончич, в активе которого 19 очков, 15 подборов и 9 передач.