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«Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки», «Миннесота» — «Никс»

«Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки», «Миннесота» — «Никс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (38-29) на домашнем паркете обыграл «Милуоки Бакс» (50-17) — 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. 28 баллов на счету Демара Дерозана. В составе лидеров лиги дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (27 очков и 13 подборов) и Брук Лопес (11 баллов и 10 подборов). 21 очко в активе Эрика Бледсо.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (32-35) также дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (13-54) — 103:92.

В составе победителей 25 очков на счету Таджа Гибсона. Джефф Тиг оформил дабл-дабл из 20 баллов и 10 результативных передач. Карл-Энтони Таунс участия в матче не принимал. У «Никс» 26 очков в активе Дэмиэна Дотсона.

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
121 : 114
(25:32, 29:28, 33:23, 34:31)
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 29, Дерозан - 28, Миллз - 16, Белинелли - 16, Форбс - 12, Пёлтль - 8, Уайт - 7, Дав. Бертанс - 5, Уокер, Пондекстер, Мету, Ойбанкс, Каннингем
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Бледсо - 21, Миддлтон - 15, Коннотон - 14, Лопес - 11, Миротич - 10, Снелл - 6, Брогдон - 5, Пау Газоль - 3, Дивинченцо - 2, Хилл, Уилсон, Ильясова
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2019, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
103 : 92
(23:22, 32:23, 25:20, 23:27)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Гибсон - 25, Тиг - 20, Бэйтс-Диоп - 18, Джонс - 13, Шарич - 11, Дьенг - 4, Роуз - 4, Рейнольдс - 3, Толливер - 3, Окоги - 2, Террелл, Бэйлесс, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 26, Трир - 15, Смит - 13, Нокс - 13, Робинсон - 8, Вонле - 8, Мудиэй - 4, Томас - 3, Джордан - 2, Корнет, Элленсон, Дженкинс
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