«Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки», «Миннесота» — «Никс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (38-29) на домашнем паркете обыграл «Милуоки Бакс» (50-17) — 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. 28 баллов на счету Демара Дерозана. В составе лидеров лиги дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (27 очков и 13 подборов) и Брук Лопес (11 баллов и 10 подборов). 21 очко в активе Эрика Бледсо.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (32-35) также дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (13-54) — 103:92.

В составе победителей 25 очков на счету Таджа Гибсона. Джефф Тиг оформил дабл-дабл из 20 баллов и 10 результативных передач. Карл-Энтони Таунс участия в матче не принимал. У «Никс» 26 очков в активе Дэмиэна Дотсона.