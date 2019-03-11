Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна большая поддержка зрителей

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» обратился к болельщикам команды с призывом проявить понимание ситуации.



«Мы играли плохо. Наверное, это было наше худшее выступление в сезоне.



Но сезон длинный. И мы уже пять лет подряд проводим очень много встреч. Поэтому не можем действовать идеально во всех 82 играх регулярного чемпионата. Мы немало ошибались, но, в конце концов, уступили «Финиксу» впервые за 19 матчей.



Поэтому я надеюсь, что зрители будут поддерживать нас немного активнее. Я понимаю, что плей-офф ещё не начался. Но мы ведь проводим последний год на этой арене. По крайней мере, можно вставать и аплодировать после красивых комбинаций, особенно на первых минутах. Нам нужна эта энергия болельщиков, особенно сейчас», – приводит слова Томпсона ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для команды четвёртым в шести последних играх. На данный момент она занимает 1-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.

Стивен Карри: в прошлом сезоне дела у «Голден Стэйт» были намного хуже