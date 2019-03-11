Появление летучей мыши третий раз в сезоне прервало матч «Сан-Антонио»

Матч регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс» был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши. Она была быстро изгнана маскотом «Сан-Антонио» «Койотом», одетым в костюм с изображением символа супергероя Бэтмэна.



Это уже третий подобный случай на арене «Спёрс» в нынешнем году. Ранее три летучие мыши влетели в зал во время игры с «Финикс Санс» в январе, а затем ещё одна появилась на матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» в феврале. Попытки администрации спорткомплекса предотвратить подобные происшествия пока результатов не приносят.



Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 121:114.

Видео эпизода доступно для просмотра в официальном микроблоге Bleacher Report в «Твиттере».