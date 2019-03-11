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Яннис Адетокунбо: маскотом «Сан-Антонио» должна быть летучая мышь, а не койот

Яннис Адетокунбо: маскотом «Сан-Антонио» должна быть летучая мышь, а не койот
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от появления летучей мыши в зале в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«Конечно же я испугался. Впервые в жизни увидел летучую мышь так близко. Я вообще боюсь насекомых. Не люблю пауков, не люблю муравьёв. Поэтому я попытался убежать.

Не понимаю, почему маскотом «Сан-Антонио» является койот. Им должна быть летучая мышь», – приводит слова Адетокунбо ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Милуоки» со счётом 114:121.

Это уже третий случай с начала нынешнего года, когда домашнюю игру «Сан-Антонио» прерывает появление в зале летучей мыши. На этот раз она была изгнана маскотом «Спёрс» с помощью сотрудника арены.

Появление летучей мыши третий раз в сезоне прервало матч «Сан-Антонио»
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