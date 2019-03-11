Владелец «Нью-Йорка» выгнал с арены болельщика за слова «Продай команду»

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан приказал службе безопасности вывести с арены болельщика, который обратился к нему с призывом «Продай команду». Услышав эти слова, Долан остановился и вступил в диалог.



«Так ты считаешь, что я должен продать «Нью-Йорк»? А может быть, хочешь больше не приходить на матчи? Я не считаю это твоим личным мнением. Так что впредь смотри баскетбол только по телевизору», – приводит слова Долана TMZ.



В 2016 году Долан после конфликта с бывшим игроком команды Чарльзом Оукли приказал силой вывести того с арены и запретил ему посещать домашние встречи «Никс». Оукли был арестован, но уголовное дело в отношении него прекратили. В ответ экс-баскетболист подал на владельца в суд.