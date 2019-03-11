Шикарные данки Клэя Томпсона и Энтони Дэвиса – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные добивания сверху лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, шикарный проход атакующего защитника «Атланты Хоукс» Кевина Хертера, эффектный блок-шот сбоку разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, невероятное попадание в падении атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Брина Форбса, мощный данк с разворота атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Атланты» Кевина Хертера и Джона Коллинза оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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