Крис Пол вышел на 7-е место по количеству передач в истории НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, отдав 9 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 9065 (9,7 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Айзею Томаса и вышел на седьмое место в истории лиги по этому показателю.



33-летний Пол является лучшим в данной категории среди действующих баскетболистов, а опережают его только Оскар Робертсон (9887 передач за карьеру), Мэджик Джонсон (10 141), Марк Джексон (10 334), Стив Нэш (10 335), Джейсон Кидд (12 091) и Джон Стоктон (15 806).



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 94:93. Пол в ней также набрал 9 очков, совершил 3 подбора, сделал 2 перехвата и поставил 2 блок-шота за 33 минуты.

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