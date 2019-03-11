Де Коло и Хайнс пропустят матч ЦСКА с «Зеленой Гурой»

Баскетболисты ЦСКА Нандо де Коло и Кайл Хайнс пропустят матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой», который пройдёт сегодня, 11 марта, в Зелене Гуре (Польша). О причинах сообщили в пресс-службе «армейцев».

«В Москве остались травмированный Михаил Кулагин, а также Нандо Де Коло и Кайл Хайнс, которых тренерский штаб определил «лишними» в рамках лимита», — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Ранее ожиданиями от предстоящей игры поделился главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Зелена Гура» недавно подписала трёх новичков, что говорит о серьёзных амбициях клуба. У них есть опытные игроки, есть таланты, так что надо сыграть собранно на протяжении всех 40 минут», — сказал Итудис.

Начало матча — в 21:00 мск.