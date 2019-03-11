«Сиена» пропустила выездной матч Серии А2 из-за финансовых проблем

Команда итальянской серии А2 «Сиена» не смогла приехать на выездной матч с «Леньяно» из-за финансовых проблем, сообщает Sportando. «Сиене» было засчитано техническое поражение со счётом 0:20 и команда получила двойной штраф.



Стоит отметить, что всего несколько лет назад «Сиена» была практически непобедима в Италии и несколько раз попадала в «Финал четырёх» Евролиги. «Сиена» записала на своё счёт семь чемпионских титулов в Италии подряд, однако часть из них была отменена итальянской федерацией баскетбола.



Стоит отметить, что «Сиена» начинала текущий сезон итальянской СЕрии А2 с отрицательным балансом очков, а по ходу сезона осталась сразу без нескольких игроков из-за просроченных выплат зарплаты по контрактам.