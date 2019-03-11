«Торино» уже несколько месяцев не выплачивает зарплаты

Команда итальянской Серии А «Торино» испытывает серьёзные финансовые проблемы, сообщает Tuttosport. По информации источника, клуб уже несколько месяцев не выплачивает зарплаты игрокам и сотрудникам офиса.



Баскетболисты не получали выплат по своим контрактам уже около трёх месяцев, другие сотрудники команды — и того больше. Стоит отметить, что это не первое сообщение о финансовых проблемах баскетбольных клубов из Италии. Ранее стало известно, что «Сиена» не смогла приехать на выездной матч с «Леньяно» из-за финансовых проблем. Команде было засчитано техническое поражение со счётом 0:20, и она получила двойной штраф.



«Сиена» по ходу сезона осталась сразу без нескольких игроков из-за просроченных выплат зарплаты по контрактам.