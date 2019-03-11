В «Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением летом Казинса или Д. Джордана

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает искать варианты усиления коллектива с прицелом на следующий чемпионат. В межсезонье калифорнийцы вновь попробуют заполучить Энтони Дэвиса, которого не удалось подписать в преддверии дедлайна обменов. Тем не менее, если приоритетная цель снова не будет реализована, руководство «Лейкерс» попробует заключить контракт с другими звёздами лиги.

В частности, речь идёт о центровом «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркусе Казинсе или центровом «Нью-Йорк Никс» Деандре Джордане, сообщает Clutch Points. Оба игрока в межсезонье станут свободными агентами. У «Голден Стэйт» не так много вариантов сохранить Казинса, в то время как Джордан вряд ли останется в составе «Нью-Йорка», который продолжает пребывать в стадии перестройки.