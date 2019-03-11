Уолтон просил Мэджика Джонсона сохранить Рэндла и Брука Лопеса

Отношения фронт-офиса «Лос-Анджелес Лейкерс» и тренерского штаба команды остаются не лучшими. На этом фоне в прессе появилась информация о причинах, по которым эти отношения начали портиться ещё в преддверии регулярного чемпионата.

В ходе минувшего межсезонья, уже после того как президент «озёрных» Мэджик Джонсон сумел заполучить в состав Леброна Джеймса, главный тренер команды Люк Уолтон просил функционера сохранить в коллективе центрового Брука Лопеса и форварда Джулиуса Рэндла, сообщает Clutch Points. Но Джонсон не внял просьбам Уолтона и вместо этого привлёк в коллектив Джавейла Макги, Лэнса Стивенсона и Майкла Бизли. В итоге Лопес стал игроком «Милуоки Бакс», а Рэндл подписал соглашение с «Нью-Орлеан Пеликанс».

24-летний Рэндл на данный момент проводит лучший сезон в НБА. Что касается Лопеса, то он сыграл важную роль в нынешнем успехе «Милуоки», лидирующего в турнирной таблице чемпионата.