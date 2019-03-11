Дабл-дабл Моултри помог «Калеву» разгромить «Астану»

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Астану». Хозяева уверенно начали встречу и уже в первой четверти повели с разницей в 9 очков — 22:13. К большому перерыву преимущество эстонского коллектива стало двузначным — 48:27.

Во второй половине встречи «Калев» продолжал контролировать происходящее на паркете и довёл её до победы с разгромным счётом — 102:74.

Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. 18 очков было в активе Бранко Мирковича, а 17 очков и 8 передач записал в актив Тони Ротен. У «Астаны» 18 баллов набрал Энтони Клеммонс, дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Кеннет Хортон.