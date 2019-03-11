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ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» благодаря 21 очку Родригеса

ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» благодаря 21 очку Родригеса
Баскетбол / Единая лига ВТБ

ЦСКА добыл победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, разгромив в гостях «Зелену Гуру». Команда Итудиса сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с двузначным преимуществом — 33:18. К большому перерыву ЦСКА лидировал в счёте с разницей более чем в 20 очков — 54:33.

Во второй половине встречи «армейцы» продолжали доминировать и выиграли оставшиеся две четверти. Таким образом, ЦСКА оформил победу с разгромным счётом — 115:74.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 21 очко и совершивший 8 результативных передач. 18 очков набрал Уилл Клайберн, ещё 15 баллов ЦСКА принёс Никита Курбанов. У «Зеленой Гуры» 18 баллов записал в актив новобранец команды Коди Джастис.

Единая лига ВТБ
11 марта 2019, понедельник. 21:00 МСК
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
74 : 115
(18:33, 15:21, 24:37, 17:24)
ЦСКА
Москва, Россия
Зелена Гура: Старкс, Планинич, ДеВо, Хамфри, Мокрош, Маковский, Савович, Соколовский, Хрицанюк, Замойски, Джастис, Кошарек
ЦСКА: Боломбой, Питерс, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хиггинс, Хэкетт, Лопатин, Курбанов, Хантер
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