ЦСКА разгромил «Зелену Гуру» благодаря 21 очку Родригеса

ЦСКА добыл победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, разгромив в гостях «Зелену Гуру». Команда Итудиса сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с двузначным преимуществом — 33:18. К большому перерыву ЦСКА лидировал в счёте с разницей более чем в 20 очков — 54:33.

Во второй половине встречи «армейцы» продолжали доминировать и выиграли оставшиеся две четверти. Таким образом, ЦСКА оформил победу с разгромным счётом — 115:74.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 21 очко и совершивший 8 результативных передач. 18 очков набрал Уилл Клайберн, ещё 15 баллов ЦСКА принёс Никита Курбанов. У «Зеленой Гуры» 18 баллов записал в актив новобранец команды Коди Джастис.