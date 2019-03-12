Драммонд и Конли — лучшие игроки минувшей недели в НБА

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд и разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Майкл Конли признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА, сообщает официальная страница НБА в «Твиттере».

Драммонд в четырёх матчах набирал в среднем 22,3 очка, собирал 18,0 подбора и совершал 1,3 блок-шота в среднем. При этом баскетболист реализовывал 66,7% бросков с игры. Усилия Андре помогли его команде победить во всех четырёх встречах, благодаря чему «Поршни» взобрались уже на шестое место таблицы Восточной конференции.

Что касается Конли, то он в четырёх встречах набирал в среднем 31,3 очка, совершал 7,7 результативные передачи и 1,3 перехвата. При этом защитник реализовывал 55,6% бросков из-за дуги. Благодаря этому «Гриззлиз» одержали три победы.

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