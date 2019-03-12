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«Кливленд» разгромил «Торонто», «Вашингтон» обыграл «Сакраменто»

«Кливленд» разгромил «Торонто», «Вашингтон» обыграл «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (17-50) на домашнем паркете разгромил «Торонто Рэпторс» (48-20) — 126:101.

Самым результативным игроком встречи стал новичок хозяев Коллин Секстон, набравший 28 очков. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 16 баллов и 18 подборов. 19 очков на счету Джеди Османа. В составе «рапторов» 25 баллов в активе Кавая Леонарда.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (28-39) также дома обыграл «Сакраменто Кингз» (33-33) — 121:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 27 очков. Дабл-даблы на счету Бобби Портиса (17 баллов и 13 подборов) и Тревора Аризы (11 очков и 10 подборов). У гостей 23 балла в активе Де’Аарона Фокса. Неманья Бьелица оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
126 : 101
(25:24, 34:31, 32:22, 35:24)
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Осман - 19, Жижич - 17, Лав - 16, Кларксон - 14, Найт - 12, Нваба - 9, Стаускас - 8, Фрай - 3, Крисс, Нэнс, Адель
Торонто Рэпторс: Леонард - 25, Сиакам - 15, Лоури - 14, Пауэлл - 9, Ануноби - 8, Ибака - 8, Лин - 8, Грин - 5, Миллер - 3, Маккоу - 2, Буше - 2, Марк Газоль - 2
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
121 : 115
(28:20, 31:40, 31:21, 31:34)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Паркер - 18, Портис - 17, Саторански - 17, Рэндл - 12, Ариза - 11, Грин - 11, Браун - 6, Брайант - 2, Джонсон, Деккер, Маинми
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Хилд - 15, Барнс - 15, Бьелица - 15, Богданович - 13, Джайлс - 12, Коли-Стайн - 10, Брюэр - 8, Бёркс - 4, Феррелл, Мейсон, Куфос, Суониган
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