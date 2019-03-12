«Кливленд» разгромил «Торонто», «Вашингтон» обыграл «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (17-50) на домашнем паркете разгромил «Торонто Рэпторс» (48-20) — 126:101.

Самым результативным игроком встречи стал новичок хозяев Коллин Секстон, набравший 28 очков. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 16 баллов и 18 подборов. 19 очков на счету Джеди Османа. В составе «рапторов» 25 баллов в активе Кавая Леонарда.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» (28-39) также дома обыграл «Сакраменто Кингз» (33-33) — 121:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 27 очков. Дабл-даблы на счету Бобби Портиса (17 баллов и 13 подборов) и Тревора Аризы (11 очков и 10 подборов). У гостей 23 балла в активе Де’Аарона Фокса. Неманья Бьелица оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.