Лу Уильямс обошёл Делла Карри и стал самым результативным запасным в истории НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (140:115) набрал 34 очка за 23 минуты игрового времени.

Уильямс стал самым результативным запасным в истории НБА. По набранным очкам со скамейки запасных 32-летний защитник обошёл бывшего игрока лиги Делла Карри (11 147). Сейчас в активе Лу 11 154 очка. Третье место занимает ветеран «Финикс Санз» Джамал Кроуфорд (11 104).

Уильямс выступает в НБА с 2005 года. Он дважды был признан лучшим запасным сезона (2015, 2018).

«Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 68 матчах калифорнийская команда одержала 39 побед и потерпела 29 поражений.