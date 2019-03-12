«Юта» проведёт расследование инцидента между Уэстбруком и фанатом

«Юта Джаз» обеспокоен в связи с инцидентом, который произошёл во время второй четверти домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (89:98), сообщает The Athletic.

Напомним, разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук повздорил с болельщиком команды Солт-Лейк-Сити, когда отдыхал на скамейке запасных. В какой-то момент игрок сказал, что побьёт фаната и его жену.

«Юта» намерена провести расследование инцидента. Клуб хочет либо наказать болельщика, либо обратить внимание руководства НБА на поступок Уэстбрука.

Видео доступно на странице журналиста Эрика Вудьярда в «Твиттере».

В матче с «Ютой» Расселл за 37 минут игрового времени набрал 23 очка, собрал 11 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.