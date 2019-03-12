Уэстбрук: болельщик сказал мне встать на колени, как я привык это делать

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук рассказал, почему во время выездного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (98:89) пригрозил избить болельщика и его жену.

«Молодой человек и его жена на трибуне сказали мне: «Встань на колени, как ты привык это делать». Это просто совершенно неуважительно по отношению ко мне. Думаю, в этом есть расизм. Это просто недопустимо в том смысле, что игроки никак не защищены от подобного», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

Видео доступно на странице журналиста Эрика Вудьярда в «Твиттере».

В матче с «Ютой» Расселл за 37 минут игрового времени набрал 23 очка, собрал 11 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.