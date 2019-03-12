Эффектный анкл-брейкер Митчелла и роскошная передача Лава — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки игроков «Юты Джаз» Донована Митчелла и Руди Гобера, форварда «Сакраменто Кингз» Гарри Джайлса и защитника «Кливленд Кавальерс» Дэвида Нвабы, роскошные передачи центрового «Торонто Рэпторс» Марка Газоля, разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола и форварда «Кливленда» Кевина Лава, аллей-уп Митчелла на Гобера, баззер-битер защитника «Детройт Пистонс» Лэнгстона Галлоуэя, а также эффектный анкл-брейкер в исполнении Митчелла.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Посмотреть турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации можно на «Чемпионате».