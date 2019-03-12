Ирвинг — о заявлениях по ходу сезона: я совершил много ошибок, приношу извинения

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг признал, что во время нынешнего сезона не всегда вёл себя правильно.

«Моё поведение трудно назвать идеальным. Я совершил много ошибок, за которые несу полную ответственность. Приношу извинения. Я сделал всё не так, как нужно было. Не всегда говорил правильные вещи.

Не хочу делать вид, будто сижу на пьедестале отдельно от остальных. Я — обычный человек, совершающий ошибки. Слишком сильно хотел доказать людям их неправоту и реагировал на всё эмоционально. Но на самом деле я не такой», — цитирует Ирвинга Yahoo Sports.

Напомним, по ходу нынешней кампании Кайри неоднократно критиковал одноклубников, а также вступал в словесные перепалки с журналистами.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 41 победу в 68 матчах.