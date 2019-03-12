Керр о словах, что его достал Грин: позволил себе не согласиться с его подходом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал свою фразу о баскетболисте своей команды Дрэймонде Грине.

Керр был пойман в кадр разговаривающим с одним из его помощников во время матча «Уорриорз» с «Финикс Санз». Судя по движениям его губ, Керр сказал, что его «достало всё это дерьмо от Дрэймонда».

Позднее Керр в шутливой манере объяснил, что произошло.

«Я позволил себе не согласиться с подходом Дрэймонда», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для «Уорриорз» четвёртым в шести последних играх. На данный момент они занимают первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.