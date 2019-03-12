Прифтис: третий матч серии плей-офф Еврокубка с «Локо» — словно финал

Завтра, 13 марта, в Казани состоится третий, решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором УНИКС примет «Локомотив-Кубань». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник казанцев Димитрис Прифтис.

«Этот матч — словно финал для обеих команд. Мы должны сыграть так, как сделали это в первом домашнем матче серии. Говорить особо нечего. Всё должно быть на максимальном уровне: энергия, концентрация и эффективность», — приводит слова специалиста официальный сайт Еврокубка.

Баскетболист УНИКСа Реймар Морган считает, что в матче с «Локомотивом-Кубань» решать всё будут детали.

«Нам нужно оставаться очень сфокусированными. Небольшие детали помогут нам одержать победу», — сказал Морган.