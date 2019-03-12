Ибаке грозит дисквалификация от 3 до 5 матчей

Сегодня, 12 марта, в регулярном чемпионате НБА состоялась встреча между «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Матч был отмечен не только сенсационной победой «Кливленда», но и громким скандалом. В конце третьей четверти центровой «Торонто Рэпторс» Серж Ибака и мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Маркис Крисс подрались. Игроков пришлось разнимать одноклубникам, тренерам и рефери. Судьи удалили с паркета обоих участников конфликта.

Теперь же стало известно, что Ибака может получить за инцидент дисквалификацию от трёх до пяти матчей, сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс. Отметим, что удаление в ходе матча с «Кливлендом» стало для Ибаки уже восьмым за 10 лет, проведённых в НБА. За каждую пропущенную игру Ибака будет терять $ 149 тыс.