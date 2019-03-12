Тэйтум не обеспокоен слухами о возможном обмене в «Нью-Орлеан»

Руководство «Бостон Селтикс» не оставляет надежд заполучить в межсезонье форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. Одну из ключевых ролей в сделке между командами может сыграть форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, которого могут отдать в «Пеликанс» в качестве компенсации за Дэвиса. Тэйтум заявил, что его не беспокоят слухи об обмене.

«Меня не беспокоят эти разговоры. Я просто люблю играть в баскетбол. Буду играть за любую команду, которая хочет получить меня. Это просто бизнес, и я понимаю, что это не всегда личное. Если это случится, то случится. Если нет, я просто продолжу делать свою работу», — приводит слова Тэйтума Clutch Points.

Джейсон Тэйтум — третий номер драфта-2017. В нынешнем сезоне он принял участие в 67 матчах, набирая 16,1 очка и собирая 6,2 подбора.