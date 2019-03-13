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«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»

«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 106:99 (24:12, 29:35, 28:30, 25:22).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Бен Симмонс, в активе которого 26 очков, 10 подборов и 8 передач. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Джоэл Эмбиид (17 очков, 15 подборов). 26 очков набрал разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 103:98 (27:29, 28:23, 30:21, 18:25). Для «Нью-Йорка» это поражение стало седьмым кряду.

В составе «Пэйсерс» 26 очков набрал Боян Богданович. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов оформил Деандре Джордан.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
106 : 99
(24:12, 29:35, 28:30, 25:22)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 26, Редик - 17, Эмбиид - 17, Эннис - 12, Харрис - 11, Марьянович - 11, Скотт - 6, Макконнел - 4, Паттон, Джонсон, Смит, Болден
Кливленд Кавальерс: Секстон - 26, Осман - 18, Кларксон - 13, Жижич - 12, Найт - 11, Стаускас - 9, Нваба - 7, Фрай - 3, Лав, Крисс, Адель
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
103 : 98
(27:29, 28:23, 30:21, 18:25)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Богданович - 24, Коллисон - 16, Тёрнер - 15, Мэттьюз - 14, Сабонис - 10, Янг - 10, Макдермотт - 8, Холидей - 2, Джозеф - 2, Лиф - 2, О'Куинн, Рид
Нью-Йорк Никс: Мудиэй - 21, Дотсон - 18, Нокс - 16, Джордан - 12, Вонле - 8, Смит - 7, Трир - 7, Робинсон - 7, Томас - 2, Корнет, Элленсон, Дженкинс
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