«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Нью-Йорк» уступил «Индиане»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 106:99 (24:12, 29:35, 28:30, 25:22).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Бен Симмонс, в активе которого 26 очков, 10 подборов и 8 передач. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Джоэл Эмбиид (17 очков, 15 подборов). 26 очков набрал разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» — 103:98 (27:29, 28:23, 30:21, 18:25). Для «Нью-Йорка» это поражение стало седьмым кряду.

В составе «Пэйсерс» 26 очков набрал Боян Богданович. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов оформил Деандре Джордан.