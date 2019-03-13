«Лейкерс» прервали серию из 5 поражений, обыграв «Чикаго», у Джеймса 36 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде взял верх над «Чикаго Буллз» — 123:107. «Быки» выиграли стартовую четверть со счётом 34:16, но не сумели сохранить преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. Также дабл-даблами отметились Джавейл Макги (10 баллов и 11 подборов) и Рэджон Рондо (14 очков и 10 результативных передач). У Кайла Кузмы 21 очко.

В составе «Чикаго» 20 очков в активе Робина Лопеса, 19 – у Отто Портера, 18 – у Криса Данна.

«Озёрники» (31-36) прервали серию из пяти поражений, но остались на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Чикаго» (19-50) три проигрыша подряд.