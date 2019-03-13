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«Денвер» разгромил «Миннесоту», «Портленд» — «Клипперс»

«Денвер» разгромил «Миннесоту», «Портленд» — «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (44-22) на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (32-36) — 133:107.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. У «Денвера» 30 баллов в активе Джамала Маррея, 23 – у Пола Миллсэпа, 18 – у Николы Йокича.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (41-26) на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» (39-30) — 125:104. Калифорнийцы впервые уступили за шесть встреч.

В составе победителей 35 очков набрал Си Джей Макколлум. Дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (20 баллов и 12 результативных передач) и Юсуф Нуркич (20 очков и 12 подборов). У хозяев дабл-даблами отметились Ивица Зубац (10 баллов и 15 подборов) и Монтрез Харрелл (22 очка и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
133 : 107
(31:20, 27:28, 36:30, 39:29)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Миллсэп - 23, Йокич - 18, Моррис - 16, Харрис - 12, Пламли - 7, Крэйг - 6, Бартон - 6, Бисли - 5, Уэлш - 4, Вандербилт - 3, Эрнангомес - 3, Томас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 34, Джонс - 16, Рейнольдс - 12, Уильямс - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Шарич - 9, Гибсон - 8, Дьенг - 4, Бэйлесс - 4, Окоги, Уиггинс, Роуз, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
104 : 125
(30:23, 22:27, 32:35, 20:40)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 22, Л. Уильямс - 18, Жильжо-Александер - 15, Шамет - 11, Зубац - 10, Грин - 9, Темпл - 7, Чендлер - 6, Беверли - 4, Уоллес - 2, Торнвелл, Галлинари
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Лиллард - 20, Нуркич - 20, Кантер - 14, Карри - 10, Лейман - 9, Харклесс - 6, Амину - 4, Коллинс - 3, Тёрнер - 2, Трент-мл. - 2, Леонард, Лябисье
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