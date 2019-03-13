«Денвер» разгромил «Миннесоту», «Портленд» — «Клипперс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (44-22) на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (32-36) — 133:107.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. У «Денвера» 30 баллов в активе Джамала Маррея, 23 – у Пола Миллсэпа, 18 – у Николы Йокича.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (41-26) на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» (39-30) — 125:104. Калифорнийцы впервые уступили за шесть встреч.

В составе победителей 35 очков набрал Си Джей Макколлум. Дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (20 баллов и 12 результативных передач) и Юсуф Нуркич (20 очков и 12 подборов). У хозяев дабл-даблами отметились Ивица Зубац (10 баллов и 15 подборов) и Монтрез Харрелл (22 очка и 11 подборов).