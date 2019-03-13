НБА оштрафовала Уэстбрука на $ 25 тыс. за угрозы в адрес фаната и его жены

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука на $ 25 тыс. за инцидент с болельщиком «Юты Джаз», который произошёл во время недавнего матча регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба лиги.

Уэстбрук вступил в словесную перепалку, когда отдыхал на скамейке запасных. В какой-то момент баскетболист пригрозил избить фаната и его жену. После игры лидер «Тандер» заявил, что перед этим болельщик сказал ему: «Встань на колени, как ты привык это делать». Расселл воспринял слова в свой адрес как оскорбление на расовой почве.

Видео доступно на странице журналиста Эрика Вудьярда в «Твиттере».

В матче с «Ютой» (98:89) Уэстбрук за 37 минут игрового времени набрал 23 очка, собрал 11 подборов, отдал 8 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.