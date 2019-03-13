Нуркич: однажды Коби обматерил меня на моём родном языке

Боснийский центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич рассказал, как бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант удивил его во время одного из матчей.

«Коби бросал штрафные, а я говорю: «Никто даже не может коснуться его. Как это возможно?». Всю игру он только и делал, что подходил к штрафной линии.

В этот момент Брайант сказал слово на моём родном языке. Я подумал: «Нет, мне послышалось. Он не умет говорить на моём языке».

Через какое-то время он снова бросал штрафные и вновь сказал это слово. Речь идёт о нецензурной лексике. Я уверен, что он произнёс его.

Когда Коби готовился к матчам, он старался узнать что-то о каждом игроке соперника», — сказал Нуркич в передаче SportsCenter.

Брайант выступал в НБА с 1996 по 2016 год. Все 20 сезонов профессиональной карьеры защитник провёл в «Лейкерс», вместе с которыми завоевал пять чемпионских титулов.