Моргунов — о 3-м матче УНИКС — «Локо»: обе команды достойны выхода в полуфинал

Глава департамента профессионального баскетбола РФБ чемпион Европы Никита Моргунов поделился ожиданиями от третьего матча 1/4 финала Еврокубка УНИКС — «Локомотив-Кубань». После двух встреч счёт в серии равный — 1-1.

«Небольшое преимущество есть у УНИКСа. У них ещё не было домашних поражений в Еврокубке-2018/19. Несмотря на недавний проигрыш «Астане», команда Прифтиса показывает очень стабильный баскетбол в Единой лиге.

Но не стоит забывать, что это историческое противостояние, тем более на кону путёвка в полуфинал Еврокубка и продолжение борьбы за место в Евролиге. Уверен, что игроки «Локомотива» выложатся на сто процентов, чтобы выиграть. Поэтому только площадка рассудит победителя.

Жаль, что наши клубы встретились уже на стадии 1/4 финала, на мой взгляд, обе команды достойны выхода в следующий раунд», — приводят слова Моргунова «Известия».

Матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится сегодня, 13 марта, и начнётся в 19:00 мск.