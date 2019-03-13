Э. Харрисон — о переходе в «Химки»: хочу выходить на площадку и побеждать

Защитник Эндрю Харрисон прокомментировал переход в «Химки». 24-летний американец уже прилетел в Россию. В ближайшее время он пройдёт медосмотр и присоединится к одноклубникам.

«Я приехал в команду высокого уровня, играющую в серьёзных турнирах. Всё, что я хочу, — выходить на площадку и побеждать.

Знаю Джордана Микки, мы играли друг против друга, наверное, лет с 12. С Тони Крокером мы играли в Летней лиге. С остальными парнями мне ещё предстоит познакомиться.

Надеюсь, я быстро адаптируюсь к европейскому баскетболу. Я смотрел много игр в Сети, думаю, смогу быстро привыкнуть к этому уровню контакта и буду приносить пользу команде», — цитирует Харрисона пресс-служба «Химок».

Нынешний сезон Эндрю начал в НБА, где в сумме провёл 17 матчей за три разных клуба («Мемфис Гриззлиз», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс»). В среднем за игру защитник набирал 3,2 очка, отдавал 1,4 передачи и совершал 1,2 подбора.