Маркович: будем пытаться выиграть так много игр, как только сможем

Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



«Это всего лишь очередная игра Евролиги. С тем результатом, который у нас есть, мы не очень близки к зоне плей-офф. Но мы будем до конца драться и пытаться выиграть так много игр, как только сможем. Игра будет тяжёлой, но мы к этому и готовимся.



Разыгрывающие у них совершенно разные: Кампаццо играет, например, не в такой баскетбол, как Йюлль. В составе много тех, кто может бросить, много тех, кто идёт под кольцо. Они уже давно друг друга знают, много сезонов вместе играют. Нельзя выделить какой-то момент в нашей защите, который их остановит. Так что тут нет какого-то универсального рецепта, как побеждать «Реал». Но в любом случае ключ к победе будет в нашей обороне», — передаёт слова Марковича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.