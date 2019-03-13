УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы

Казанский УНИКС переиграл «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в ответном матче четвертьфинальной серии Еврокубка. Казанская команда не самым лучшим образом начала матч и к первому перерыву проигрывала с разницей в шесть очков. Однако уже во второй четверти казанцам удалось серьёзно прибавить в атаке и не только отыграться, но и выйти вперёд: на большой перерыв команды ушли при счёте 37:29 в пользу казанцев.



После перерыва гостям удалось отыграть семь очков отставания и сократить разрыв перед последней четвертью до минимума, однако в концовке оказались сильнее казанцы, одержав победу и в матче, и в серии.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Костас Каймакоглу, набравший 14 очков. В составе гостей отличился Джахуан Джонсон, оформивший дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 12 подборов.