Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы
Баскетбол / Еврокубок

Казанский УНИКС переиграл «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в ответном матче четвертьфинальной серии Еврокубка. Казанская команда не самым лучшим образом начала матч и к первому перерыву проигрывала с разницей в шесть очков. Однако уже во второй четверти казанцам удалось серьёзно прибавить в атаке и не только отыграться, но и выйти вперёд: на большой перерыв команды ушли при счёте 37:29 в пользу казанцев.

После перерыва гостям удалось отыграть семь очков отставания и сократить разрыв перед последней четвертью до минимума, однако в концовке оказались сильнее казанцы, одержав победу и в матче, и в серии.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Костас Каймакоглу, набравший 14 очков. В составе гостей отличился Джахуан Джонсон, оформивший дабл-дабл, набрав 15 очков и совершив 12 подборов.

Еврокубок. 1/4 финала. 3-й матч
13 марта 2019, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
69 : 65
(10:16, 27:13, 10:17, 22:19)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Каймакоглу - 14, Макколум - 11, Смит - 9, Морган - 7, Понкрашов - 7, Клименко - 6, Генри - 6, Колесников - 5, Ндур - 4, Эджим, Локкетт, Шелекето
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 16, Джонсон - 15, Маклин - 9, Райт - 9, Хвостов - 7, Фридзон - 4, Понитка - 4, Фалль - 1, Лейси, Апич, Ивлев, Ильницкий
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент