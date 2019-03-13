Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Йованович: «Локо» был близок к победе в четвертьфинальной серии с УНИКСом

Йованович: «Локо» был близок к победе в четвертьфинальной серии с УНИКСом
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал поражение от УНИКСа в матче четвертьфинальной серии Еврокубка.

«Очень упорный и равный матч. По большей части, доволен нашей обороной, но, к сожалению, именно в концовке мы утратили концентрацию и пропустили решающий трехочковый. «Локо» был близок к победе в четвертьфинальной серии, однако удача сегодня была не на нашей стороне. Поздравляю УНИКС с победой и желаю успехов в полуфинале. Мы же сосредоточимся на том, чтобы выступить гораздо удачнее в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодаской команды.

Встреча завершилась со счётом 69:65 в пользу казанской команды. По итогам четвертьфинальной серии УНИКС выиграл со счётом 2-1.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент