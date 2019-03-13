Йованович: «Локо» был близок к победе в четвертьфинальной серии с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал поражение от УНИКСа в матче четвертьфинальной серии Еврокубка.



«Очень упорный и равный матч. По большей части, доволен нашей обороной, но, к сожалению, именно в концовке мы утратили концентрацию и пропустили решающий трехочковый. «Локо» был близок к победе в четвертьфинальной серии, однако удача сегодня была не на нашей стороне. Поздравляю УНИКС с победой и желаю успехов в полуфинале. Мы же сосредоточимся на том, чтобы выступить гораздо удачнее в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодаской команды.



Встреча завершилась со счётом 69:65 в пользу казанской команды. По итогам четвертьфинальной серии УНИКС выиграл со счётом 2-1.