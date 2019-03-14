Губанов: в матче с «Реалом» всё будет зависеть от нашей защиты

Форвард подмосковных «Химок» Пётр Губанов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».



«Понятно, что легко не будет, потому что у нас по-прежнему есть проблемы с травмами и приходится играть усеченной ротацией. Как и во всех матчах, в матче с «Реалом» все будет зависеть от нашей защиты», — приводит слова Петра Губанова официальный сайт подмосковной команды.



Встреча пройдет на «Арене Мытищи» 14 марта 2019 года. Начало в 20:00 мск. Мадридский клуб после 25 туров Евролиги занимает третью позицию в таблице чемпионата, одержав 19 побед и шесть раз проиграв. Подмосковная команда за пять туров до финиша регулярного сезона занимает 13-ю позицию в тунирной таблице.