«Майами» разгромил «Детройт», «Мемфис» в гостях уступил «Атланте»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Майами Хит» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил с разгромным счётом 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17). Таким образом, «Хит» одержали пятую победу в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов оформил центровой «Майами» Хассан Уайтсайд. 16 очков набрал Джастис Уинслоу.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома уверенно обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Си Джей Майлз, который набрал 33 очка. В составе победителей дабл-даблом из 27 очков и 12 подборов отметился Джон Коллинс.