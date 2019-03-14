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«Майами» разгромил «Детройт», «Мемфис» в гостях уступил «Атланте»

«Майами» разгромил «Детройт», «Мемфис» в гостях уступил «Атланте»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Майами Хит» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил с разгромным счётом 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17). Таким образом, «Хит» одержали пятую победу в последних шести матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов оформил центровой «Майами» Хассан Уайтсайд. 16 очков набрал Джастис Уинслоу.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома уверенно обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мемфиса» Си Джей Майлз, который набрал 33 очка. В составе победителей дабл-даблом из 27 очков и 12 подборов отметился Джон Коллинс.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс
Детройт
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
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