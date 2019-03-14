«Голден Стэйт» прервал серию «Хьюстона» из девяти побед, у Томпсона 30 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» — 106:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Клэй Томспон, набравший 30 очков. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги. 27 баллов на счету Демаркуса Казинса, 24 – у Стивена Карри. Кевин Дюрант не принимал участия в матче.

В составе «ракетчиков» дабл-даблами отметились Джеймс Харден (29 очков и 10 результативных передач) и Клинт Капела (13 баллов и 13 подборов). Харден реализовал лишь 2 броска из 12 из-за дуги. 24 очка на счету Криса Пола, 17 – у Эрика Гордона.

«Хьюстон» (42-26) впервые уступил за 10 матчей и опустился на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» (46-21) продолжает чередовать поражения с победами.